Boeing c отказавшим двигателем приземлился во Внуково

Самолет Boeing, принадлежащий авиакомпании «Победа», который совершал полет по маршруту из Москвы в Астрахань и возвращавшийся в аэропорт вылета из-за отказа правого двигателя, совершил посадку в аэропорту Внуково в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя авиакомпании.

«Посадка выполнена. Резервный борт готовится к вылету в 9:40. Случай отказа двигателя произошел впервые за все время полетов «Победы», — сказал представитель компании.

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Экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт Внуково из-за с отказа одного из двигателей во время выполнения рейса в Астрахань.

Ранее сообщалось, что Boeing из Москвы в Астрахань возвращается из-за отказа правого двигателя.