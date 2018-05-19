В порту Якутска произошел разлив нефти

Министерство ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) заявило, что в речном порту Якутска во время демонтажа старого речного судна, произошел разлив нефти. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Проведена обработка сорбентом 150 кв. м. Площадь загрязнения составляет порядка 500 кв. метров», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, результаты химического анализа воды показали содержание нефтепродуктов ниже предельно допустимой концентрации.

Ранее сообщалось, что при буксировке танкера в порту Мурманска произошел разлив нефти.

Как отмечалось, в порту подтвердили факт разлива нефти. Нефть разлилась при буксировке «FRIO Vladivostok» танкером «Kord Wind».