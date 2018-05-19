В Узбекистане более 750 человек эвакуированы из-за схода селя

В Сурхандарьинской области 754 человека были эвакуированы из-за схода селевого потока, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

«Селевой поток подтопил часть домов махаллей, вследствие которого 754 жителей из 116 домов были эвакуированы в безопасные места», — заявили в пресс-службе.

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Как отмечается, в целях ликвидации последствий ЧС создан оперативный штаб, возглавляемый главой местной администрации.

В ведомстве также добавили, что информации о пострадавших или жертвах пока не поступало.

Ранее сообщалось, что на юге Узбекистана пять человек погибли из-за схода селя.

Как отмечалось, инцидент произошел в населенном пункте Мирзатук Чиракчинского района.