МИД Аргентины: два аргентинца погибли при крушении самолета на Кубе

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Министерство иностранных дел Аргентины заявило о гибели двух граждан страны при крушении пассажирского самолета в аэропорту Гаваны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Министерство иностранных дел с сожалением сообщает, что два гражданина Аргентины погибли в результате крушения пассажирского самолета в Гаване», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также выразили соболезнования семьям погибших и солидарность с народом Кубы.

Ранее сообщалось, что одна из выживших при крушении самолета на Кубе умерла в больнице.

Самолет выполнял рейс из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета из аэропорта Гаваны. Точное число жертв пока неизвестно. В самолете находилось 104 пассажира, несколько из них выжили.