Испания заявила о готовности оказать помощь Кубе в связи с крушением самолета

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Министерство иностранных дел Испании заявило, что страна готова оказать помощь Кубе в связи с крушением пассажирского самолета в аэропорту Гаваны. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

«В эти трагические минуты скорби правительство Испании хочет выразить глубокие соболезнования и солидарность близким жертв, властям и дружественному и братскому кубинскому народу», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также подчеркнули, что власти Испании готовы помочь Кубе, если это необходимо.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил соболезнования в связи с крушением самолета в аэропорту Гаваны.

Самолет выполнял рейс из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета из аэропорта Гаваны. Точное число жертв пока неизвестно. В самолете находилось 104 пассажира, трое из них выжили.