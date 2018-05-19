ABC: устроившему стрельбу в школе в Техасе предъявили обвинения

Студенту, который устроил стрельбу в школе в американском штате Техас, предъявлено обвинение в убийстве. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на шерифа штата Техас Эда Гонзалеса.

По данным телеканала, стрелок содержится под стражей «по обвинению в тяжком убийстве».

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Как отмечается, ему не предоставлено право выйти на свободу под залог.

Ранее сообщалось, что число погибших при стрельбе в школе в Техасе возросло.

18 мая в школе Санта-Фе в штате Техас произошла стрельба. К учебному заведению прибыли сотрудники экстренных служб города. Студентов эвакуировали в спорткомплекс, расположенный неподалеку.