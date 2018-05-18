Посольство России на Кубе рассказало, были ли россияне на борту упавшего самолета

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Посольство России на Кубе заявило, что информации о том, были ли на борту разбившегося в Гаване самолета Россияне, нет, сообщает РИА «Новости».

«Пока на данный момент информация, что россиян (на борту самолета — «Газета.Ru») не было», — сказали в посольстве.

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Представитель ведомства отметил, что иностранцы, находившиеся на борту самолета, были членами экипажа.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи с крушением самолета.

Самолет выполнял рейс из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета из аэропорта Гаваны. Точное число жертв пока неизвестно. В самолете находилось 104 пассажира, трое из них выжили.