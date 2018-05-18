СК возбудил дело после отравления детей бензиновым растворителем в детсаду в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления детей в детсаду в Москве бензиновым растворителем, сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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«По версии следствия, ... воспитатели детского дошкольного учреждения, расположенного на территории Симоновского района города Москвы, оставили на столе бутылку из-под воды, в которой ранее развели бензиновый растворитель. После занятий по физкультуре четверо детей выпили содержимое, находящееся в вышеуказанной бутылке», — говорится в сообщении.

Дети были госпитализированы, на сегодняшний день их здоровью ничего не угрожает.

10 мая в Петербурге после массового отравления в детсаду также возбудили уголовное дело.