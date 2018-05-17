В МИА «Россия сегодня» рассказали об угрозе здоровью Вышинского

Заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев рассказал, что здоровью главы портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского может быть нанесен ущерб из-за условий содержания под стражей в Киеве. Об этом он сообщил «Газете.Ru».

По словам Горностаева, журналисту требуется регулярно принимать лекарства, и без обеспечения этого его здоровью «будет нанесен серьезный ущерб».

Также заместитель главного редактора «Россия сегодня» назвал обвинения против Вышинского «бредовыми».

«Обвинения против него выглядят бредово, поскольку на Украине он просто занимался профессиональной журналистской деятельностью, которая не представляла никакой угрозы государственной безопасности и не подразумевала никаких противоправных действий», — сказал Горностаев.

Он отметил, что 18 мая в 14.00 у посольства Украины в Москве пройдет акция, цель которой — обратить внимание общественности на ситуацию с Кириллом Вышинским.

Также заместитель главреда МИА «Россия сегодня» сообщил, что агентство требует обеспечить для Вышинского нормальные условия его содержания под стражей, консульский доступ как к гражданину России, а также предоставить возможность для посещения жены.

Ранее жена Кирилла Вышинского Ирина рассказала о его задержании.