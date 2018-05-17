Жена главы РИА «Новости» Украина рассказала о его задержании
Супруга главы РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского Ирина Вышинская заявила, что узнала о задержании мужа из интернет-источников. Об этом сообщает RT.
«После я позвонила водителю, и он мне в двух словах объяснил, как все случилось. Это произошло на автостоянке. Люди в гражданской форме — их было пять человек — подошли, схватили моего мужа, посадили его в машину и увезли», — сказала Вышинская.
По ее словам, представители украинских властей не уведомили ее о задержании мужа.
Ранее сообщалось, что украинский суд арестовал Кирилла Вышинского.
На Украине его обвиняют в государственной измене.