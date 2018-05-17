В Швейцарии полиция по ошибке задержала мужчину в костюме Дэдпула

Швейцарские полицейские задержали мужчину, который был одет в костюм Дэдпула. Об этом сообщает 20 Minuten.

Отмечается, что полицейские получили сообщение, что мужчина вооружен. У него на самом деле были два пистолета, которые оказались муляжами. Как выяснилось позднее, мужчина надел костюм персонажа, чтобы вместе с другом посмотреть фильм «Дэдпул 2».

Ранее вторая часть фильма «Дэдпул» попала в число самых ожидаемых кинопремьер весны и лета. Вселенная комиксов Marvel представлена сразу тремя супергеройскими фильмами: «Мстители: Война бесконечности», «Дэдпул 2» и «Человек-муравей и Оса».