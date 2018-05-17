Капитана задержанного в Крыму украинского судна заключили под стражу

В крымском погрануправлении ФСБ России выбрали меру пресечения для капитана украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», которое незаконно ловило камбалу в российских водах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в связи с браконьерством 4 мая был задержан экипаж ЯМК-0041, состоящий из пяти украинцев. Судно было арестовано, а моряки доставлены в Крым «для проведения процессуальных действий».

«Ему (капитану) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Если вина капитана В. Новицкого будет доказана, его могут лишить свободы на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что украинский МИД направил России ноту протеста из-за задержания украинского рыболовецкого судна у берегов Крыма.