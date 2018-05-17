Следователи начали проверку после взрыва снарядов в удмуртском селе

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Следователи начали проверку по факту взрыва боеприпасов на территории военной части в Удмуртии. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что войсковая часть 86696 была расформирована в 2011 году после пожара и взрывов на ее территории. До настоящего времени коммерческая организация проводит работы по очистке местности от неразорвавшихся боеприпасов.

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«По предварительной информации, в результате произошедшего на днях пожара и детонации пострадавших и разрушений нет. Эвакуация местных жителей не проводилась», — рассказали в СК.

Ведомство отмечает, что следователи приступит к осмотру места происшествия сразу после ликвидации пожара.

Накануне из-за загоревшейся травы на территории военной части села Пугачева в Удмуртии начали детонировать снаряды, которые разбросало от взрыва в 2011 году.

Ранее сообщалось, что авиация продолжает тушение пожара на складе со снарядами в Удмуртии.