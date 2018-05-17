Жительнице Тольятти удалось продать несуществующего енота

В Самарской области жительница села Подстепки обратилась в правоохранительные органы, после того как приобрела по интернету несуществующего енота. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные управления МВД по Самарской области.

Как отмечается, 20-летняя девушка увидела в сети объявление о продаже енота. После этого она перевела на банковскую карту продавца 6 тыс. руб. и договорилась забрать животное. На встречу продавец не пришла, а также перестала выходить на связь и удалила размещенное объявление. У покупательницы не возникло сомнений в наличии енота, так как в объявлении были подробно описаны его привычки. Ей также пообещали передать вольер животного, миски и игрушки.

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По информации полиции, объявление разместила 19-летняя жительница Тольятти.

«На опросе молодая девушка признала свою вину и раскаялась в содеянном. Также она пояснила, что никакого енота у нее не было, а полученные денежные средства она потратила на собственные нужды», — говорится в сообщении ведомства.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК («Мошенничество»).

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