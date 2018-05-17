Жителя Камчатки осудили за домашний склад синтетических наркотиков

Жителя Петропавловска-Камчатского осудили на 18 лет тюремного заключения за хранение 4 кг синтетических наркотиков, сообщается на сайте управления МВД России по региону.

«При себе у злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли расфасованные по полимерным пакетам дозы синтетического наркотика, а в квартире обнаружили целый склад запрещенных веществ, спрятанных в комнатах в бытовых предметах и мебели», — говорится на сайте ведомства.

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По данным МВД, наркотические средства он заказал в интернете. В общей сложности правоохранители изъяли около 4 кг наркотиков.

Также отмечается, что в момент задержания житель Петропавловска-Камчатского находился в состоянии наркотического опьянения, за что его привлекли к ответственности по административной статье.

В 2017 году сообщалось, что в Хабаровском крае задержали мужчину с 25 кг синтетических наркотиков.