Власти Швеции запретили добычу урана

Парламент Швеции ввел запрет на добычу урана в стране. Об этом сообщается на сайте Риксдага.

«Уран больше не будет классифицироваться как так называемый концессионный минерал в соответствии с Законом о минеральных ресурсах. Это означает, что больше не удастся предоставить разрешения на исследования или разрешения на добычу урана», — говорится в сообщении.

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Также запрет распространяется на переработку и физическое или химическое обогащение урана для его использования в качестве ядерного топлива.

Как отмечается, данный законопроект был внесен на рассмотрение парламента правительством Швеции.

При этом запрет начнет действовать на территории страны с 1 августа 2018 года.