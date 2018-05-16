Жители Одинцово жалуются на запах с мусоросортировочной станции

Жители Одинцовского района Подмосковья пожаловались на неприятный запах с мусоросортировочной станции, передает РИА «Новости».

«Были обращения, какие-то обращения поступали от собственника соседнего предприятия. Там станция сортировки. В связи с тем, что сейчас сложная ситуация с полигонами, у них там накапливается мусор», — сообщили в пресс-службе администрации района.

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Представители администрации также рассказали, что полученные жалобы и обращения граждан и предприятий были направлены в надзорный орган с целью проведения проверки и, в случае необходимости, взыскания штрафа с собственника.

Ранее сообщалось, что неизвестный подстрелил водителя мусоровоза на мусорном полигоне Ядрово.