СК возбудил дело о задержании главы РИА «Новости» Украина

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном привлечении руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского у уголовной ответственности на Украине.

«Незаконное привлечение Вышинского к уголовной ответственности обусловлено воспрепятствованием его профессиональной деятельности путем принуждения к отказу от распространения объективной информации о событиях на территории Российской Федерации и Украины, связанных с легитимностью вхождения в состав Российской Федерации Автономной Республики Крым, ее дальнейшим социально-экономическим развитием, а также негативными последствиями вооруженного конфликта на юго-востоке Украины», — говорится в тексте официального сообщения.

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В данный момент следователи проводят ряд действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и виновных лиц.

Ранее сообщалось, что украинские власти начали этапирование главы РИА «Новости» Украина в Херсон.