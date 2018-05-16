Глава Крыма заявил о нежелании «быть сладкой булочкой» для Киева

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал обвинения в госизмене со стороны Киева, сообщает РИА «Новости».

Ранее адвокат Максим Могильницкий сообщил о поданной жалобе в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с тем, что украинские власти нарушили право депутата Госдумы Натальи Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и спикера крымского парламента Владимира Константинова, обвиняемых Киевом в госизмене, на справедливое судебное разбирательство.

Реклама

«Мне до лампочки эта вся ситуация. Я не собираюсь быть сладкой булочкой для этих деятелей, поэтому со своей стороны просто сопротивляюсь», — прокомментировал Аксенов.

По его словам, ему «абсолютно наплевать» на решения украинских властей.

Аксенов добавил, что ему есть куда ездить в стране, при этом добавив, рассчитывает на справедливое рассмотрение жалобы.