Россельхознадзор не пустил в Домодедово шесть голубей из Германии

Россельхознадзор на пункте ветконтроля в аэропорту Домодедово не пропустил шесть голубей из Германии, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ведомство.

«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в пассажирском терминале аэропорта Домодедово было приостановлено оформление живых голубей в количестве шесть голов, поступивших из Германии. При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено отсутствие ветеринарного сертификата и разрешения Россельхознадзора на ввоз», — говорится в сообщении.

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На голубей был оформлен возврат в страну отправления.

В 2017 году Россельхознадзор не выпустил из России пять собак в Шереметьево.