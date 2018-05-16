При пожаре на складе с краской в Ярославле пострадал человек

Один сотрудник загоревшегося склада с краской в Ярославле получил ожоги, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

«В настоящий момент продолжается тушение пожара. Известно, что один работник склада получил ожоги», — сказал представитель ведомства.

Реклама

Уточняется, что в северном районе города, Брагино, загорелся склад с лакокрасочной продукцией. Он располагается в промзоне. По данным мэрии города, площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров, пожар локализован.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил, что при пожаре мог погибнуть человек.

«Пока этого нельзя сказать наверняка, но один из работников склада рассказал, что его товарищ не успел выбежать, когда начался пожар», — сказал он.

2 мая в Пензе загорелось здание склада на территории ПАО «Пензмаш».