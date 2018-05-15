МИД России прокомментировал действия СБУ в отношении РИА «Новости» Украина

МИД России отметил эскалацию противоправных действий властей Украины в отношении российских и зарубежных журналистов. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

«Произвол в отношении СМИ продолжился и сегодня. В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в офис «РИА Новости Украина», а сотрудник информагентства К.Вышинский был задержан СБУ», — говорится в сообщении.

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В МИД также отметили, что реакции на действия украинских властей со стороны западных стран и международных организаций по-прежнему не наблюдается.

Ранее сообщалось, что в квартире корреспондента РИА «Новости» Украина Людмилы Лысенко проводится обыск.