В квартире корреспондента РИА «Новости» Украина проходит обыск

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыск в квартире корреспондента РИА Новости Украина Людмилы Лысенко, передает РИА «Новости». Об этом сообщила ее адвокат.

«Она сейчас находится дома, у нее заканчивается обыск», — сказал он.

По словам адвоката, Лысенко вызовут на допрос в СБУ в пятницу, 18 мая.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о раскрытии деятельности «подконтрольных России медиаструктур». В Киеве задержали журналиста Кирилла Вышинского. Позднее стало известно, что сотрудники СБУ пришли в киевский офис РИА «Новости», после чего находившаяся там журналистка перестала выходить на связь.