Песков прокомментировал обыски СБУ в РИА «Новости» Украина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Службы безопасности Украины (СБУ) в отношении РИА «Новости» Украина возмутительными, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия примет «меры взаимности» в ответ на действия СБУ, но сначала нужна более детальная информация.

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«Меры взаимности, безусловно, будут приниматься, но чтобы говорить что-то конкретное, нужно сначала все-таки получить более детальную информацию. Пока мы лишь знаем, что предпринимаются силовые действия в отношении российских СМИ, меры по ограничению свободы наших журналистов, ибо они не выходят на связь, и этого достаточно для жесткого осуждения. В остальном будем действовать квалифицированно, но, безусловно, напористо и защищая максимально интересы российских средств массовой информации», — сказал Песков.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о раскрытии деятельности «подконтрольных России медиаструктур». В Киеве задержали журналиста Кирилла Вышинского. Позднее стало известно, что сотрудники СБУ пришли в киевский офис РИА «Новости», после чего находившаяся там журналистка перестала выходить на связь.