Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на 10 км

Расположенный на Камчатке вулкан Ключевский выбросил столб пепла на высоту 10 километров над уровнем моря, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

«Вулкан Ключевской активизировался 25 апреля. С тех пор выбросы пепла на нем происходят постоянно, в зависимости от их интенсивности меняется высота столба. В настоящее время она достигла 10 километров», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, также изменилось направление пеплового шлейфа — теперь он дрейфует в восточном направлении.

По данным агентства, пеплопадов в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что на Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту три километра над уровнем моря.