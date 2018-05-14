В СБУ заявили о срыве похищения «несогласного с Кремлем» россиянина

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что представители российских спецслужб попытались похитить россиянина, который переехал в 2014 году на Украину из-за «несогласия с политикой Кремля». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Оперативники СБУ установили, что для переправки россиянина на территорию России представители российских спецслужб наняли группу жителей Харьковской области во главе с бывшим сотрудником милиции. Злоумышленники периодически работали на территории России, ранее уже были осуждены за насильственные преступления на Украине и привлекались к административной ответственности в России», — говорится на сайте ведомства.

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По данным СБУ, жителей Харьковской области нанял местный представитель криминальных кругов за $23 тыс. По мнению украинских правоохранителей, группа планировала усыпить россиянина с помощью снотворных препаратов и переправить его в Россию.

В ведомстве подчеркнули, что им удалось, в результате «многоходовой спецоперации», предотвратить похищение неназванного россиянина, а также задержать всех участников преступной группы.

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