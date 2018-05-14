Савченко решила продолжать голодовку из-за невкусной еды в тюрьме

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, голодающая более 50 дней, заявила, что не начнет прием пищи, потому что в тюрьме невкусная еда, сообщает «Би-би-си».

14 мая во время судебного заседания Савченко заявила журналистам, что не намерена отказываться от голодовки, так как «в тюрьме невкусно кормят». Она также объявила об отказе от всех адвокатов и попросила государство предоставить ей бесплатного защитника.

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Ранее сообщалось, что голодающая Савченко похудела на 17 кг за 50 дней. Ее сестра рассказала о проблемах с зубами из-за голодовки.

В конце марта Савченко была арестована по подозрению в подготовке терактов в Киеве и находится в СИЗО.