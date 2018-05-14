Москвичам пообещали жару и ливни

Всю предстоящую рабочую неделю в Москве ожидается теплая погода с ливневыми дождями и грозами, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Дожди и грозы придут в Москву во вторник, 15 мая, во второй половине дня. Без осадков ожидается только в понедельник и четверг.

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Из-за дождей температура к вечеру снизится до 17-18°С. Ливни с грозами будут сопровождаться порывистым ветром, который усилится до 12-15 м/с.

Со среды 16 мая погода начнет постепенно улучшаться. Однако в пятницу снова придут кратковременные дожди.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник, 14 мая, ожидается до +27°С. Днем переменная облачность, без осадков.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.