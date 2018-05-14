Арестованный в Греции Винник попросил российские власти о защите и возвращении на родину

Российский специалист по информационным технологиям Александр Винник, которого арестовали на территории Греции в связи с запросом американской стороны, попросил власти России и правоохранительные органы вернуть его на родину и защитить. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Винника, у него есть информация о технологии блокчейна, которую он хочет применять с пользой для российской стороны. Он также заявил о готовности делиться своим опытом и знаниями.

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По мнению Винника, на территории Греции существует угроза для его безопасности, несмотря на дополнительные меры защиты в тюрьме.

«Эти особые меры приняты с начала февраля. Об этом мне сообщил начальник тюрьмы в присутствии прокурора города Салоники. Он пояснил, что, по оперативной информации, меня хотят отравить, получен заказ на мое физическое устранение. Это была официальная информация», — заявил Винник.

Винник также сообщил об угрозах физической расправы, которые поступили по телефону.

Ранее правоохранительные органы России возбудили уголовное дело по заявлениям специалиста по информационным технологиям Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США.