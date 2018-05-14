В Забайкалье бывший ученик из мести напал на директора школы с ножом

В СК России рассказали, что в Забайкалье бывший ученик напал на директора школы из-за плохой характеристики для военкомата. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 8 мая в селе Новоберезовское. Учащийся совершил нападение на 54-летнего директора с ножом, после чего мужчину госпитализировали с несколькими ранениями.

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«В ходе допроса молодой человек пояснил, что таким образом отомстил директору школы за плохую характеристику», — говорится в заявлении ведомства.

В настоявшее время расследование произошедшего продолжается, а бывшему ученику предъявили обвинение в убийстве.

Ранее сообщалось, что школьника, подозреваемого в покушении на одноклассников и учителя в Стерлитамаке, задержали в больнице.