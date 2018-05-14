В Ирландии разбился легкомоторный самолет
В Ирландии в результате крушения легкомоторного самолета в Ирландии погибли два человека. Об этом пишет The Mirror.
По данным издания, в результате инцидента серьезно пострадали пилот и семилетний ребенок. Они были госпитализированы с места аварии и в последствии скончались в больнице.
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Как отмечается, перед аварией самолет совершил успешную выброску 16 парашютистов в графстве Оффали.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в северной части штата Нью-Йорк при крушении легкомоторного самолета погиб один человек.
Как отмечалось, всего на борту находилось два человека, один из них погиб в результате происшествия, второй был госпитализирован.