В Ирландии разбился легкомоторный самолет

В Ирландии в результате крушения легкомоторного самолета в Ирландии погибли два человека. Об этом пишет The Mirror.

По данным издания, в результате инцидента серьезно пострадали пилот и семилетний ребенок. Они были госпитализированы с места аварии и в последствии скончались в больнице.

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Как отмечается, перед аварией самолет совершил успешную выброску 16 парашютистов в графстве Оффали.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в северной части штата Нью-Йорк при крушении легкомоторного самолета погиб один человек.

Как отмечалось, всего на борту находилось два человека, один из них погиб в результате происшествия, второй был госпитализирован.