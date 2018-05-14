Глава МВД Грузии встретился с участниками акции протеста в Тбилиси

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария прибыл на акцию протеста в центре Тбилиси и провел встречу с лидерами митинга. Об этом сообщает грузинский телеканал «Рустави 2».

«Наша общая задача - мирно и спокойно завершить сегодняшний вечер, сегодняшнюю акцию. Я предлагаю перевести диалог в рабочий режим, мы готовы к этому, готовы к реформированию наркополитики», — заявил Гахария.

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Он также призвал собравшихся завершить акцию.

Как отмечается, министр также заявил о готовности привлечь к ответственности сотрудников полиции, «если будет установлено превышение ими полномочий».

Ранее сообщалось, что в Тбилиси произошла стычка между полицией и участниками акции протеста.