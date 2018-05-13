В сети появилось видео смерча в Астрахани

В сети появилось видео смерча, снятое в Астрахани, передает РИА «Новости».

На кадрах виден вихрь большой высоты. Заметно, что он перемещается по городу, а также изменяет форму.

«Мы думаем, что это смерч», — отмечает за кадром автор видео.

В 2017 году в США произошло ДТП со смертельным исходом во время «охоты за торнадо» в штате Техас. Инцидент произошел вскоре после того, как было объявлено о приближении смерча. В пяти километрах от города Спер в округе Диккенс столкнулись два автомобиля: на перекрестке черная машина марки Suburban, следовавшая на север, врезалась в джип того же цвета, двигавшийся в западном направлении.

В автомобилях находились в общей сложности три человека, все они погибли на месте.