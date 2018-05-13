На шахте «Грамотеинская» в Кузбассе произошло задымление

Горняки шахты «Грамотеинская» в кузбасском городе Белово эвакуировались из-за задымления, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя региональной администрации.

«В 15.36 (11.36 мск) в оперативные службы поступил сигнал о задымлении в демонтажной камере шахты «Грамотеинская» в Белово. В шахте на тот момент находилось 59 человек. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.

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На шахту прибыли два отделения военизированного горноспасательного отряда (ВГСО), бригада медиков, оперативные подразделения МЧС.

Как уточнили в обладминистрации, 54 шахтера самостоятельно вышли на поверхность, под землей остались пять рабочих, обеспечивающих водоотведение.

«Угрозы их жизни нет, участок проветривается. Также в шахте работают пять горноспасателей», — добавили в МЧС.

12 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели рабочего на шахте в Свердловской области.