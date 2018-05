В Дубае загорелось жилое высотное здание

На территории Дубая произошел пожар в жилом высотном здании, которое находится в районе Dubai Marina. Об этом сообщает The National.

Отмечается, что речь идет о здании Zen Tower. Когда примерно в 10.45 (9.45 мск) там начался пожар, десятки людей были эвакуированы из высотки. Ветер способствовал распространению огня по 15-этажному зданию.

По официальным данным, пожарные прибыли на место через шесть минут, а через 45 минут пожар был потушен. В результате возгорания никто не пострадал, о его причинах в настоящее время ничего не сообщается.

Scenes from the Dubai Marina area, where emergency services are attending to a fire that broke out earlier https://t.co/TbcrqJhJic pic.twitter.com/BYIKEnFPEj