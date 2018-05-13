Стало известно имя напавшего на прохожих в Париже уроженца Чечни

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Выходец из Чечни, который совершил нападение на прохожих в Париже, имел французское гражданство. Об этом сообщает France Info.

«Теперь мы знаем больше о нападавшем… Он получил французское гражданство в 2010 году», — говорится в сообщении.

Как отмечается, он родился на территории Чечни 1 ноября 1997 года, а его имя — Хамзат Азимов.

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Ранее сообщалось, что напавший на прохожих в Париже выходец из Чечни был знаком спецслужбам.

Инцидент произошел вечером 12 мая. Вооруженный ножом неизвестный с криками «Аллах Акбар» напал на прохожих у здания Парижской оперы. В результате погиб один человек, еще четверо ранены. Полиция ликвидировала нападавшего.