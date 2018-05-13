В Петербурге открыли новую станцию метрополитена

В Санкт-Петербурге состоялось открытие новой станции метрополитена. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Отмечается, что речь идет о станции «Новокрестовская» Невско-Василеостровской линии. До 13 мая она работала только на выход, в настоящее время станция функционирует в штатном режиме и продолжит работу до 19.00. Из-за небольшого количества пассажиров на «Новокрестовской» пока работает только южный вход, а также не включены травалатор и лифты.

Ранее в информационном центре транспортного комплекса Москвы сообщили об открытии части платформы станции метро «Багратионовская» для поездов из центра. Отмечается, что режим работы платформы для поездов, направляющихся в центр, останется прежним (пассажиры могут совершать посадку и высадку из всех вагонов, кроме последнего).