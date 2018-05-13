В Петербурге приток Невы приобрел кроваво-красный оттенок

Жители Санкт-Петербурга разместили в сети видеозапись, на которой приток реки Невы приобрел буро-красный оттенок.

Отмечается, что речь идет о реке Мурзинка, впадающей в Неву около Вантового моста. Пользователи социальных сетей обращают внимание на то, что эта река не в первый раз меняет цвет.

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По словам одной из жительниц города, ее цвет меняется от «ядовитого-желтого до кроваво-красного».

«Река Мурзинка: сегодня она красная и пенится! В другие дни она другого цвета — от зеленоватого до черного», — поделился впечатлениями другой пользователь.

Ранее в Омске, где ранее неоднократно выпадал белый порошок, выпали черные осадки неустановленного характера.