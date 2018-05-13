Российские пограничники задержали браконьеров в Азовском море

Российские пограничники задержали двух браконьеров в Азовском море. Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на погрануправление ФСБ по Краснодарскому краю.

По данным управления, 10 мая в акватории Азовского моря было замечено маломерное судно, на борту которого находились два рыбака.

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Как выяснилось, мужчины незаконно ловили рыбу. В их катере нашли двух краснокнижных осетров. Мужчин, у которых не оказалось документов, доставили в порт Ейска для выяснения обстоятельсв.

При этом ранее на Украине заявили, что двое рыбаков из города Бердянск, пропавшие в Азовском море, были задержаны российскими пограничниками.

В Ейск был направлен консул для выяснения судьбы мужчин.