Глава МВД Франции прокомментировал нападение неизвестного в Париже
Глава МВД Франции Жерар Коллон в твиттере прокомментировал нападение мужчины с ножом на прохожих в столице страны.
«Я приветствую быструю реакцию и хладнокровие стражей порядка, которые нейтрализовали напавшего», — написал Коллон.
Ранее французская полиция уточнила информацию о пострадавших в результате нападения мужчины с ножом в центре Парижа.
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12 мая в результате нападения неизвестного с ножом в центре Парижа были убиты два человека.
Нападение произошло во втором округе Парижа. Полиция застрелила нападавшего. Его имя и мотивы пока неизвестны.