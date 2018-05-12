Полиция застрелила нападавшего в Париже

Полиция застрелила мужчину, напавшего с ножом на прохожих в центре Парижа, сообщает Le Parisien.

Ранее сообщалось, что в результате нападения неизвестного с ножом в центре Парижа были убиты два человека.

Еще восемь человек получили ранения.

Нападение произошло во втором округе Парижа.

Реклама

Имя нападавшего и его мотивы пока неизвестны.

В серии терактов в Париже 13 ноября 2015 года — на стадионе, в театре «Батаклан» и еще нескольких точках города — погибли около 130 человек.