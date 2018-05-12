В Москве изменится режим работы нескольких вестибюлей метро

Режим работы вестибюлей станций «Новогиреево» Калининской линии, «Марьино» и «Люблино» Люблинско-Дмитровской линии московского метро изменен с 11 до 25 мая из-за ремонта, передает агентство городских новостей «Москва».

«С 11 по 25 мая 2018 г. ежедневно с 22.00 и до открытия метрополитена на следующий день для входа и выхода пассажиров закрыты северный вестибюль станции «Люблино» и южный вестибюль станции «Марьино». Также с 11 по 25 мая 2018 г. ежедневно с 23.00 и до открытия метрополитена на следующий день для входа и выхода пассажиров закрыт восточный вестибюль станции «Новогиреево», — говорится в сообщении.

На всех указанных станциях для входа и выхода пассажиры смогут использовать вестибюли, противоположные закрытым.