Протестующие в Тбилиси требуют отставки премьер-министра Грузии

Жители Тбилиси, собравшиеся на протестную акцию в центре города, требуют отставки премьер-министра страны Георгия Квиркиашвили и министра внутренних дел Георгия Гахарии после спецоперации с участием спецназа по задержанию распространителей наркотиков в ночных клубах, передает РИА «Новости».

«Мы не отступим до тех пор, пока в отставку не уйдут премьер и министр внутренних дел. Мы против насилия, дайте нам свободу! Одумайтесь! Сегодня собрались прогрессивно мыслящие молодые люди. С сегодняшнего дня все мы должны защищать наши права, мы верим, что ни клуб, ни фестиваль и ни мирная акция не проводится только ради тусовки, мы не наркоманы. Будьте свободными!», — сказал в микрофон один из организаторов акции.

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Собравшиеся также требуют объявить прошедший день «черной пятницей» и требуют наказать всех ответственных.

В результате спецоперации грузинских правоохранительных структур были задержаны около 70 человек.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси после спецоперации в клубах начались беспорядки.