Внук самой старой российской пенсионерки рассказал о ее семье

Внук самой старой пенсионерки в России, 128-летней жительницы Чечни Коки Истамбуловой, рассказал о ней и ее семье. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы живем в селе Братское, Надтеречном районе республики. За бабушкой ухаживаем мы с женой, помогают двое наших детей. Бабушка имеет хорошую память, любит рассказывать разные истории и факты из своей жизни. Например, помнит, где была сельская мечеть до революции, рассказывает о послереволюционном периоде, о тяготах жизни, о работе в колхозе. Во время выселения она потеряла своих детей, в живых осталась лишь дочь Тамара, моя мать. Она умерла в 2013 году», — рассказал мужчина.

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По его словам, у Истамбуловой есть пять внуков и 16 правнуков, все они часто навещают родственницу и помогают ей.

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