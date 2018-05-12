Трамп выделил Гавайям федеральную помощь из-за извержения вулкана
Президент США Дональд Трамп объявил штат Гавайи зоной бедствия после извержения вулкана. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на Белый дом.
В администрации американского президента подчеркнули, что Трамп также распорядился выделить финансовую помощь из федерального бюджета. Деньги пойдут на восстановление пострадавшей инфраструктуры.
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Ранее сообщалось, что из-за извержения вулкана на Гавайях уничтожены 30 домов.
После этого губернатор Гавайев объявил стихийное бедствие.