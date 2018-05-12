На Украине заявили о задержании рыбаков российскими пограничниками

Российские пограничники задержали двух украинских рыбаков, пропавших в Бердянском районе. Об этом сообщает портал 061.ua со ссылкой на управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины по Запорожской области.

В украинском ведомстве рассказали, что рыбаков доставили в город Ейск Краснодарского края.

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11 мая портал сообщил о пропаже двух моряков, который днем ранее вышли в Азовское море на лодке «Амур».

4 мая крымские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно, осуществлявшее незаконный промысел камбалы.