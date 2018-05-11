В Москве мужчина поднял бойца Росгвардии в метро и стал фигурантом дела

Мужчина на станции московского метрополитена Сухаревская обхватил руками сотрудника Росгвардии за талию, поднял и пронес его по вестибюлю. Ему было предъявлено обвинение в соответствии с ч. 1 ст. 318 УК России (максимальное наказание — 10 лет лишения свободы), сообщается на сайте Следственного комитета.

«По версии следствия, 06 мая 2018 года молодой человек, находясь на станции Сухаревская Московского метрополитена, умышленно желая воспрепятствовать законной деятельности по охране общественного порядка сотруднику, находящемуся в форменном обмундировании и являющимся представителем власти, обхватил его руками со спины, демонстративно сковав его движения, пронес по вестибюлю станции метро», — говорится в тексте официального сообщения.

Отмечается, что следствие в ближайшее время планирует ходатайствовать об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде домашнего ареста. Расследование по данному делу продолжается.