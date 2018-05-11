По подозрению в стрельбе в школе Калифорнии задержан 14-летний подросток
Сотрудники правоохранительных органов задержали 14-летнего подростка, подозреваемого в стрельбе в школе города Палмдейл в штате Калифорния, передает NBC.
По словам представителей департамента шерифа округа Лос-Анджелеса, полицейскими также была обнаружена одна единица огнестрельного оружия.
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При стрельбе один человек пострадал, получив огнестрельное ранение в руку. Он был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.
Подробности произошедшего не сообщаются.
Ранее сообщалось, что в школе в Калифорнии произошла стрельба.
Ранее ФБР заявило о максимальном числе случаев публичной стрельбы в XXI веке.