По подозрению в стрельбе в школе Калифорнии задержан 14-летний подросток

Сотрудники правоохранительных органов задержали 14-летнего подростка, подозреваемого в стрельбе в школе города Палмдейл в штате Калифорния, передает NBC.

По словам представителей департамента шерифа округа Лос-Анджелеса, полицейскими также была обнаружена одна единица огнестрельного оружия.

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При стрельбе один человек пострадал, получив огнестрельное ранение в руку. Он был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

Подробности произошедшего не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в школе в Калифорнии произошла стрельба.

Ранее ФБР заявило о максимальном числе случаев публичной стрельбы в XXI веке.