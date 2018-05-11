В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за возможности пожаров

На территории Москвы и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности на 11 и 12 мая из-за высокой вероятности возникновения пожаров. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Желтый — погода потенциально опасна», — отмечается на сайте Гидрометцентра.

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В пятницу, 11 мая, синоптики также прогнозируют сильный ветер.

По данным синоптиков, в субботу, 12 мая, температура может подняться до +24°С.

Ранее сообщалось, что в Москве в ночное время до выходных дней ожидается понижение температуры воздуха ниже 0°С.

«В столице на метеостанции ВДНХ в 15.00 [9 мая] термометр показывал лишь 17,8°С тепла, тогда как накануне было на 5-6°С теплее. И в ближайшие сутки заток холода продолжится. Причем, в условиях антициклона по ночам будет ясно, а значит, воздух будет дополнительно охлаждаться. В столичном регионе ожидается понижение температуры до 0°С, а на востоке Подмосковья заморозки до минус 2°С», — говорится в сообщении агентства «Москва».

Такая же погода ожидается в соседних Владимирской, Ярославской и Костромской областях.