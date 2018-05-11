Жительница Приангарья попросила МВД вернуть потраченные на магов 1,5 млн рублей

58-летняя жительница Иркутской области перевела телефонным экстрасенсам полтора миллиона рублей, оформив для этого 12 кредитов, сообщается на сайте управления МВД по региону.

«Накануне в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» обратилась 58-летняя местная жительница. Как выяснили полицейские, на протяжении двух последних месяцев женщина смотрела телевизионную передачу, где маги в телефонном режиме общались со зрителями и якобы помогали в успешном разрешении жизненных непростых ситуаций», — говорится на сайте ведомства.

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Отмечается, что женщина начала переводить деньги по указанным в передаче реквизитам в надежде на позитивные перемены в жизни. Чтобы оплатить услуги экстрасенсов женщина в общей сложности потратила 1,5 млн руб., для получения которых она оформила 12 банковских кредитов.

В данный момент правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В 2017 году сообщалось, что следствие обвинило десятерых лжеэкстрасенсов в мошенничестве на сумму свыше 13 млн рублей.